Вяльбе: запрет на использование фтора в лыжных гонках — бизнесовая история

https://static.news.ru/photo/5361d094-b7ab-11ea-bc48-fa163e074e61_660.jpg Елена Вяльбе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала запрет Международной федерации лыжного спорта (FIS) на использование смазок из фтора.

Я знаю только одно — реально никем не доказано, какое количество фтора как-то портит экологию. Я знаю, что лыжники всю жизнь этим пользовались, и никто их за это не штрафовал. По-моему, это бизнесовая история, тем более я была на онлайн-заседании совета FIS, рассказывали и показывали станок, на котором будут определять вещество, и будут делать это выборочно. Двойные какие-то стандарты. Если будет обнаружено повышенное количество фтора, то будет отстранение, если после соревнований — дисквалификация. Кто-то лоббирует бизнес. У нас большой запас парафинов и порошков, которые стоят очень много, обидно, — сказала Вяльбе на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20 Александр Большунов подчеркнул, что главное, чтобы условия были для всех одинаковы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии. Ближайшим преследователем россиянина стал Йоханнес Клебо.