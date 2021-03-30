Все лидеры сборной примут участие в спринте чемпионата России по биатлону

https://static.news.ru/photo/b8accf84-914f-11eb-818e-96000091f725_660.jpg Евгений Гараничев Фото: vk.com/evgenijgaranichev

31 марта в Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону. На старт спринтерских гонок заявлены все участники основного состава сборной России. Мужская гонка стартует в 9:00 по московскому времени, женская — в 12:00.

Накануне прошла жеребьёвка, в ходе которой стали известные стартовые номера ведущих российских биатлонистов: Евгений Гараничев (№ 2), Семён Сучилов (№ 5), Александр Логинов (№ 17), Кирилл Стрельцов (№ 20), Антон Бабиков (№ 21), Карим Халили (№ 26), Эдуард Латыпов (№ 33), Матвей Елисеев (№ 49). Всего на старт выйдут 82 спортсмена.

В женской гонке примут участие 61 биатлонистка, в том числе участницы соревнований на Кубок мира в этом сезоне: Ульяна Кайшева (№ 12), Светлана Миронова (№ 16), Тамара Воронина (№ 18), Анастасия Шевченко (№ 24), Наталья Гербулова (№ 25), Евгения Павлова (№ 26), Лариса Куклина (№ 28), Татьяна Акимова (№ 30), Ирина Казакевич (№ 34), Анастасия Гореева (№ 39), Екатерина Носкова (№ 51).

Также в соревнованиях примет участие Ольга Подчуфарова, не выступавшая на официальных стартах с 2017 года. NEWS.ru писал о её возвращении в большой биатлон и других интригах чемпионата России.