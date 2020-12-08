Вот что роды делают с человеком: экс-лидер сборной хочет вернуться

Российская биатлонистка Татьяна Акимова четыре года назад побеждала на Кубке мира, в 2018 году участвовала в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а потом ушла в декретный отпуск. В успешное возвращение спортсменки почти никто не верил, но на старте этого сезона она выиграла три из пяти личных гонок на Кубке России и при этом показала тотальное преимущество в скорости над соперницами. Тренеры сборной поначалу не хотели брать её в команду, но в итоге она едет в Хохфильцен, где планирует принять участие в четвёртом этапе Кубка мира. Почему это важно, рассказывает NEWS.ru, пообщавшись с её мужем.

Как решились технические проблемы

О том, что Татьяна Акимова может усилить состав сборной России пошли разговоры ещё в Контиолахти. Высокий уровень подготовки спортсменки, которая уверенно обыграла весь резерв национальной команды на соревнованиях на Кубок России, был виден даже невооружённым взглядом, однако старший тренер национальной команды Михаил Шашилов отказывался брать её в сборную, ссылаясь на «технические проблемы». В настоящий момент в сборной страны у Шашилова находятся три личных воспитанницы: Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина. Последнюю в гонке преследования в Контиолахти нагнали на круг.

В итоге, как стало известно NEWS.ru, Акимова всё же поедет в Хохфильцен, где вероятно примет участие в четвёртом этапе Кубка мира, а заодно заработает квалификацию на январские старты. Это говорит об усилении конкуренции в основном составе команды, где и без того присутствуют семь участниц. Акимова может заменить худшую из них по итогам первой недели соревнований, однако сейчас наиболее слабыми выглядят позиции 21-летней Гореевой, которая выступает за возглавляемую первым вице-президентом СБР Федерацию биатлона Московской области, и воспитанницы Шашилова Ворониной. О подготовке Татьяны к сезону и успешном выступлении на первых двух этапах Кубка мира рассказал её муж Вячеслав Акимов.

«В тюменской команде чувствуется высокий уровень»

Татьяна Акимова imago sportfotodienst/Global look Press

— Как оцените результаты Татьяны на этапах Кубка России? Вас удивила её хорошая скорость уже на первых стартах сезона?



— Результат нас, конечно, порадовал. Мы надеялись на лучшее, но не знали, как она войдёт в сезон. По летней подготовке и по осени было видно, что она в неплохом состоянии, поэтому к первым стартам мы подходили с определённой уверенностью. Конечно, настраивались на высокие результаты, иначе смысла готовиться нет.

— В этом году у неё хорошо получается последний круг, даже лучше, чем до декрета. Это результат всплеска организма после беременности и родов или работы с тренером Николаем Лопуховым?



— Мы проделали хорошую работу в межсезонье и работали в том числе над распределением сил по кругам, что и привело её к хорошему результату.

— Насколько вам помог переход в Тюмень в организационном и подготовительном плане? Насколько лучше стал сервис?



— Действительно, чувствуется высокий уровень команды, поддержка тренеров на трассе, на рубеже и перед стартом. С Таней работал массажист. Также есть сильная команда сервисменов. Уровень организации в Тюменской команде очень высокий. Также нам очень помог тренер Юрий Александрович Зайцев со своими разработками.

— Какие у вас дальнейшие соревновательные планы?



— Готовимся к дальнейшим стартам. Мы переезжаем на следующий этап Кубка России, намерены хорошо проявлять себя в каждой гонке.

— Насколько изменился уровень Кубка России в этом году, где выступают все сильнейшие спортсмены, кроме основного состава сборной?



— Сравнить сложно, нужно всё-таки находиться внутри соревнований, но действительно в отсутствие зарубежных стартов конкуренция возросла.

«Декабрьские результаты Татьяны — это не предел»

Татьяна Акимова Tobias NykaNen/ZUMAPRESS.com/Global Look press

— Как относитесь к тому, что Татьяну предлагают уже в декабре привлечь в сборную?



— Была информация, что Татьяна может поехать на эти старты, но были определённые технические моменты. Не буду углубляться в нюансы, но тренеры изначально решили её не брать. Но если в итоге такая возможность будет предоставлена, Татьяна готова ехать и защищать честь национальной сборной.

— У неё всё в порядке с визой?



— Да, виза готова. Не могу сказать по каким документам у неё были проблемы и не хотел бы лезть в дела тренеров национальной команды. Они решат так, как им виднее. Конечно, внутри команды есть организационные вопросы, мы к ним претензий не имеем.

— Если нужно, вы готовы пройти отбор на «Ижевской винтовке»?



— Конечно, наша работа нацелена на показание стабильного результата по всему сезону, особенно в январе-феврале. Мы планомерно готовимся выступать стабильно на каждом старте. Сейчас Тане нужно в первую очередь поймать хорошую дистанционную скорость и стабильную стрельбу. Пока идёт втягивающая работа на соревнованиях после двухлетнего пропуска.

— Николай Лопухов говорил, что цель — попасть в команду после Нового года, то есть подводки к старту не было и нынешние результаты — это ещё не предел?



— Конечно, Николай Петрович понимает, что сезон долгий и осознавал, что Таня пропустила долгое время, но выстроил грамотную систему подготовки. Мы надеемся, что это не предел и дальнейшие результаты будут только лучше, на что позволяет рассчитывать проделанная в начале сезона работа. Сейчас для Тани важно набираться соревновательного опыта на любых соревнованиях. Мы готовы пройти все стадии отбора в национальную команду и доказать, что можем выступать на чемпионате мира.

— Старший тренер сборной России Михаил Шашилов собирается проводить новогодний сбор национальной команды в Сочи. С вами говорили на эту тему, приглашали принять участие?



— Пока нам никто об этом не говорил, потому что мы не тренировались и не тренируемся сейчас со сборной и не находимся ещё на Кубке мира. Пока говорить об этом рано.

— Это решение будет зависеть от совета Николая Лопухова?

— В любом случае — да. Раз уж мы начали с ним работу и на протяжении полугода успешно сотрудничаем, то было бы логично продолжить эту совместную работу и в дальнейшем.