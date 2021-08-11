Винер рассказала, продолжат ли карьеру сёстры Аверины
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:10, 11 августа 2021
Дина и Арина АвериныФото: Enrico Calderoni/AFLO/Global look Press
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о планах Дины и Арины Авериных после Олимпийских игр в Токио. Слова наставницы «художниц» приводит «Р-Спорт».
Арина собирается продолжать, потому что у неё нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведёт её уже несколько лет, — сказала Винер.
Она добавила, что Дина справляется с травмой и двигается от турнира к турниру благодаря железобетонному характеру.
Ранее Ирина Винер назвала «вопиющей несправедливостью» и «позором» судейство на соревнованиях в личном многоборье. Там Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту. Арина Аверина заняла четвёртое место.
Последний раз Россия оставалась без золотой награды в этом виде спорта в 1996 году.