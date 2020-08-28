Велокоманда Lotto Soudal отстранила от «Тур де Франс» двух человек

Бельгийская велокоманда Lotto Soudal за день до старта многодневки «Тур де Франс» сняла с французской гонки двух человек, входивших в число персонала команды из-за положительного результата на коронавирус.
Вместе с ними отправлены домой ещё два члена персонала команды, живших с ними в одном номере.
Lotto Soudal решительно настроена хорошо выступить. Надеемся, что зараженные COVID-19 быстро выздоровеют, и мы доберёмся до Парижа со здоровыми людьми, — приводит сообщение команды Sporza.
Велогонка стартуте 29 августа в Ницце и завершится 20 сентября в Париже.
Ранее компания Amaury Sport Organisation (ASO), организатор веломногодневки «Тур де Франс», ввела строгий медицинский протокол по предотвращению заражения коронавирусом. В случае обнаружения в команде во время гонки двух положительных тестов на COVID-19 или выявления серьёзных, вызывающих подозрения симптомов у двух человек, вся команда (8 гонщиков и персонал из 30 человек) будет сняты. При этом сама гонка продолжится, писал NEWS.ru.
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