Команду снимут с «Тур де Франс» из-за двух случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3bef4510-e3be-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Stockman/Global Look Press

Компания Amaury Sport Organisation (ASO), организатор веломногодневки «Тур де Франс», ввела строгий медицинский протокол по предотвращению заражения коронавирусом.

Как пишет VeloNew, в случае обнаружения в команде во время гонки двух положительных тестов на COVID-19 или выявления серьёзных, вызывающих подозрения симптомов у двух человек, вся команда (8 гонщиков и персонал из 30 человек) будет сняты. При этом сама гонка продолжится. Сообщается, что ответственность за выявление лёгких случаев заболевания будет на врачах и медицинском персонале гонки.

Они (врачи. — NEWS.ru) будут решать, сможет ли выйти на старт гонщик, у которого симптомы возможного заражения проявляются в лёгкой степени, — сказано в документе.

18-страничный документ был разослан всем 22 командам-участницам «Тур де Франс — 2020». Все участники будут протестированы на коронавирус в дни отдыха — 7 и 14 сентября.

«Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября. Гонка начнётся со спринтерского этапа протяжённостью 156 км, проложенного по окрестностям Ниццы. Завершится гонка традиционно в Париже на Елисейских Полях 21-м этапом протяжённостью 122 км. Общая протяжённость маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит 3484,2 км.

Ранее сообщалось, что самый успешный британский велогонщик Крис Фрум, победитель всех трёх гранд-туров, не был включён в состав Team Ineos Grenadiers (бывшая Sky) на веломногодневку «Тур де Франс». Таким образом, он не сможет побороться за пятый титул французского гранд-тура, писал NEWS.ru.