Баскетбольный ЦСКА завершил трансферную кампанию. Генеральный директор клуба Андрей Ватутин в эксклюзивном интервью News.ru оценил новых игроков команды.

— ЦСКА начнёт готовиться к новому сезону Единой лиги ВТБ в конце августа. Нынешний состав кардинально отличается от чемпионской команды прошедшего сезона. Как можете оценить пришедших новичков?

— Лучшие оценки даст наступающий сезон, пока же всем: и нам, и болельщикам, — необходимо понять, что чемпионской команды прошлого сезона уже нет, по разным причинам ушли ключевые баскетболисты, много лет определявшие игру ЦСКА. Тренерам и игрокам предстоит много работы, чтобы создать новый боеспособный коллектив.

— Сколько времени потребуется для того, чтобы сыграться?

— Безусловно, новичкам необходимо время на адаптацию, и сама игра ЦСКА будет совершенно иной, ушли классные исполнители, и всем надо набраться терпения. Это непростой и небыстрый процесс, но мы верим в свой потенциал и рассчитываем на поддержку болельщиков.

— Следили ли вы, как укреплялись конкуренты? «Химки» пошли по российскому пути укомплектования состава, подписав ведущих игроков: Мозгова, Карасёва, Валиева. Была ли у ЦСКА возможность взять топового россиянина, не хотели перехватить Мозгова, например?

— Считаю, что все российские команды провели хорошую работу и усилили свои составы. Помимо Евролиги нас ждёт очень интересный внутренний чемпионат. Мы довольны нашими новичками, очень важно, что все они имели твёрдое желание играть именно в ЦСКА.

— Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке, а также ещё одного иностранца для выступления в европейских клубных соревнованиях. Таким образом, на предстоящий сезон ЦСКА имеет в составе девять иностранных игроков. Насколько велика конкуренция за место на паркете?

— Тренерскому штабу до начала сезона предстоит определить игрока, который будет заявлен только на Евролигу.

— С кем из новичков переговоры были наиболее трудные?

— Думаю, нынешнее лето было беспрецедентно сложным для многих клубов, спрос намного превышал предложение, в результате чего мы впервые за многие годы завершили комплектование в середине августа. Рынка игроков, по сути, просто не было, и менеджмент провёл в напряжённой работе не одну бессонную ночь.

Джоэль Боломбой Сергей Булкин/News.ru

— Были ли те, чей переход в итоге сорвался?

— Селекция всегда сочетание желаемого и возможного, и на многие процессы по обе стороны океана мы не могли оказать влияние. Считаю, что в сложившейся ситуации на рынке клубом были сделаны лучшие из возможных шаги для формирования конкурентоспособной команды.

— Можно ли сказать, раз ЦСКА не подписал россиян, то команда будет больше доверять воспитанникам клуба?

— В сборной России сейчас пятеро «армейцев»: Боломбой, Кулагин, Антонов, Курбанов, Воронцевич, ещё был Ухов, но он не прошёл медосмотр, — это основные игроки ЦСКА. На рынке не было устраивающих нас по шкале «цена/качество» российских баскетболистов на те позиции, в укреплении которых мы нуждались.

— Все ли пожелания Димитриса Итудиса по трансферам выполнены?

— Ну, главный тренер вовсе не капризная дама, требующая точного выполнения своих указаний. Подписание игроков всегда в ЦСКА происходит в тесном контакте главного тренера и менеджмента, так было и на этот раз.