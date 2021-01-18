В Союзе биатлонистов России выросли зарплаты руководства

https://static.news.ru/photo/c827ddce-596d-11eb-b49d-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: biathlonrus.com

NEWS.ru стали известны изменения, которые произошли в Союзе биатлонистов России в первые полгода работы нового президента Виктора Майгурова.

Как сообщил NEWS.ru источник, приближенный к СБР, изменения коснулись распределения расходов организации в сторону их увеличения на содержание аппарата СБР. Так, в первую очередь после вступления в должность были отремонтированы кабинеты президента Виктора Майгурова и исполнительного директора Александра Пака. Зарплата специалистов составила порядка $5 тысяч в месяц. Для Майгурова она выросла в три раза после его ухода на повышение с должности вице-президента, а Пак получает почти вдвое больше, чем его предшественник Сергей Голиков.

В целом же фонд оплаты труда увеличен в два раза, при том что общий бюджет СБР уменьшился и не превышает 100 млн. руб. За счёт чего произошли такие изменения? Как уточнил источник, в бюджете на 2021 год помощь регионам сократилась вдвое, но есть сомнения в том, что и она будет выполнена в полном объёме.

Как писал NEWS.ru, французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.