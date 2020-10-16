В исполком Федерации гандбола России избраны Максимов и Трефилов

https://static.news.ru/photo/5c137418-0f9e-11eb-a355-fa163e074e61_660.jpg Владимир Максимов Фото: rushandball.ru

Бывшие главные тренеры мужской и женской сборных России Владимир Максимов и Евгений Трефилов были избраны в исполком Федерации гандбола России (ФГР). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав исполкома также вошли Андрей Степанов, Игорь Степанов, Антон Ревенко, Максим Гулевич, Алексей Кияшко, Виктор Поладенко, Сергей Приголовкин, Людмила Бодниева, Сергей Зиза, Стелла Вартанян, Максим Филимонов и Олег Шалаев

Генеральным директором ФГР избран Лев Воронин. Он будет занимать пост четыре года. Председателем попечительского совета стал Дмитрий Рогозин. Также были избраны члены контрольно-ревизионной комиссии и утверждена новая редакция устава ФГР. Выборы прошли в пятницу, во время отчётно-выборной конференции.

NEWS.ru писал, что Сергей Шишкарёв был переизбран на пост президента ФГР. Его кандидатуру поддержали единогласно. Он занимает этот пост с апреля 2015 года.