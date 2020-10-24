Урманов: у Коляды есть четверной лутц и четверной сальхов, но они сырые

https://static.news.ru/photo/3ef81474-1796-11eb-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Урманов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал выступление Михаила Коляды на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию.

Я высказал респект Алексею Николаевичу Мишину, моему родному и любимому тренеру, за отличную работу с Мишей. Коляда не соревновался, возможно, больше одного календарного года. После такого длительного срока непросто возвращаться. Сейчас уже можно сказать, что они полностью восстановились. С оговоркой на то, что есть потенциал, чтобы прибавлять. Я очень рад за Мишку, за весь тренерский штаб, потому что проведена огромная работа, — сказал Урманов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также олимпийский чемпион высказал мнение по поводу усложнения программы Михаила Коляды.

Я хорошо помню, что у Миши был прекрасный четверной лутц, который они, наверняка, восстанавливают. Я уверен, что работа над ним идёт. Также у Коляды был четверной сальхов. Видимо, на сегодняшний момент они немного сырые, поэтому мы их не видим в программах, но их, конечно же, необходимо включать, — заявил специалист.

Михаил Коляда выиграл третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. За произвольную программу он получил от судей 181,72 балла, а по сумме двух прокатов набрал 283,44 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв с 274,44 балла. Бронзовая медаль соревнований досталась Дмитрию Алиеву (250,71 балла).

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал результаты своей ученицы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 в Сочи.