Умер призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Утробин

Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке по лыжным гонкам Иван Утробин кончался на 87-м году жизни.
О смерти бывшего лыжника
Утробин также является бронзовым призёром чемпионата мира в Лахти 1962 года и многократным чемпионом СССР по лыжным гонкам.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. Клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен