Умер призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Утробин

https://static.news.ru/photo/2dfd1e12-b78d-11ea-9f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация городского округа Красногорск Московской области/krasnogorsk-adm.ru

Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке по лыжным гонкам Иван Утробин кончался на 87-м году жизни.

О смерти бывшего лыжника сообщает «Лыжный спорт». Отмечается, что подробности о прощании с Утробиным появятся позже.

Утробин также является бронзовым призёром чемпионата мира в Лахти 1962 года и многократным чемпионом СССР по лыжным гонкам.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. Клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким.