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Умер призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Утробин

12:08, 26 июня 2020 12
Фото: Администрация городского округа Красногорск Московской области/krasnogorsk-adm.ru

Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке по лыжным гонкам Иван Утробин кончался на 87-м году жизни.

О смерти бывшего лыжника сообщает «Лыжный спорт». Отмечается, что подробности о прощании с Утробиным появятся позже.

Утробин также является бронзовым призёром чемпионата мира в Лахти 1962 года и многократным чемпионом СССР по лыжным гонкам.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. Клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким.

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