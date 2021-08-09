«Украинское общество больное»: в Совфеде оценили скандал из-за фото Магучих

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отреагировал на скандал, разразившийся из-за фото украинской атлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене после завоевания наград на Олимпийских играх в Токио.
Я думаю, что украинское общество больное в целом. Они заболели в 1991 году, и болезнь эта нарастает. Эта болезнь сначала называлась «русофобия», а сейчас — «русоненавистничество». Ей болеет вся украинская верхушка. Они уже открытым текстом говорят, что спорт не может быть вне политики, что спорт и политика — это одно и то же. И вот эта политика — это то, что мы видим с Магучих. На Западе обращают внимание на Тимановскую и раздули из этого политический скандал и абсолютно не обращают внимание на давление на Магучих. Не знаю, когда украинское общество выздоровеет, но когда-нибудь выздоровеет, — сказал Цеков NEWS.ru.
28-летняя Ласицкене в субботу, 7 августа, выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра. Магучих оказалась третьей и завоевала бронзу. Позднее в соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.
После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины.