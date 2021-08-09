Украинский каратист поддержал Магучих после фото с Ласицкене на Олимпиаде
Анастасия Савина
Анастасия Савина
12:21, 09 августа 2021
Мария Ласицкене и Ярослава МагучихФото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press
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Украинский каратист Станислав Горуна выступил с поддержкой в отношении соотечественницы, легкоатлетки Ярославы Магучих, которая сделала совместный снимок с россиянкой Марией Ласицкене после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио. Своим мнением он поделился на странице в Facebook.
Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть, — написал Горуна.
По его словам, спорт — это дело жизни. И этот вид деятельности должен оставаться вне политики. Пьедестал всегда оставался местом, где пересекаются успешные спортсмены. И на нём должно царить лишь уважение.
Тем более, как подчеркнул Горуна, цель Олимпиады заключается не в борьбе, а в объединении, уважении и дружбе.
В негативных комментариях присутствует больше измены, — подытожил он.
28-летняя Ласицкене в субботу, 7 августа, выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра. Магучих оказалась третьей и завоевала бронзу. Позднее в соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток, после чего Магучих подверглась жёсткой критике на своей родине. Её вызвали в Минобороны страны для дачи объяснений.