Украинский фигурист по-английски ответил на заданный по-русски вопрос

Украинский фигурист Иван Шмуратко ответил по-английски на заданный на русском языке вопрос. Это случилось во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине, сообщает «Матч ТВ».

Корреспондент канала по-русски спросил у фигуриста о рекомендациях Министерства спорта и молодёжи Украины. Шмуратко ответил на вопрос по-английски.

Всё, что я могу, — это делать мою работу здесь, — сказал он.

24 января сообщалось, что ведомство рекомендовало спортсменам с Украины не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Соревнования пройдут в период с 4 по 20 февраля.

На летней Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. За это украинка подверглась массовой травле в социальных сетях и СМИ. Её вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.