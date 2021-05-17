Украина имеет мнение: как чемпионка ОИ «похоронила» Медведеву и Загитову

Пожалуй, не найдётся более обсуждаемого и критикуемого объекта в фигурном катании, чем группа Этери Тутберидзе. Один нескончаемый поток упрёков и обвинений со стороны бывшей украинской фигуристки Оксаны Баюл чего стоит. Но нужно отметить, что иногда (очень редко, почти никогда) она говорит здравые вещи. Например, недавно олимпийская чемпионка 1994 года заявила, что современное фигурное катание превратилось в акробатику, поэтому у Евгении Медведевой и Алины Загитовой не будет ни шансов, ни здоровья, чтобы бороться даже за отбор на ОИ-2022. Объясняем, в чём права Баюл.

«Любовь» Оксаны Баюл к Этери Тутберидзе и её ученицам не знает границ. В последние месяцы чаще неё на спортивных ресурсах появляется только Евгений Плющенко (да и он в силу последних событий уже перестал). То украинская фигуристка обвинит в плагиате шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду», то почти четыре года спустя вспомнит, что платье Алины Загитовой в Пхёнчхане похоже на её костюм (а разве все платья под композицию «Дон Кихот» не похожи друг на друга?), то в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Оксаной Грищук набросится на «меркантильную» Татьяну Тарасову.

Новая порция нападок стала следствием конфликта с хореографом группы Тутберидзе Алексеем Железняковым. Алексей выразил мнение, что Баюл «пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал, потому что её позабыли». Естественно, украинская чемпионка в долгу не осталась. Она заявила, что таких людей, как она, не забывают, и добавила свою тираду про фигурную акробатику. И вот последнее мы обсудим повнимательнее.

Под акробатикой украинская чемпионка, скорее всего, подразумевает то, что современное фигурное катание стало очень зависимо от прыжков. И это действительно так. Та революция, которая произошла в последние годы в самом изящном виде спорта, напрямую связана с усложнением технического контента.

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

Это произошло не в одночасье. К той действительности, которую мы сейчас имеем, фигурное катание шло очень давно. Тутберидзе, которой приписывают революцию, не стояла у истоков этого процесса, но именно её ученицам удалось сделать сложное прыжковое катание обыденностью в женской «фигурке».

Теперь без сложных технических программ, без элементов ультра-си фигурное катание представить трудно. Нет, представить-то можно, однако без всего этого добиться сколько-нибудь значимого результата практически нереально. Не так давно как раз об этом говорила самая возрастная фигуристка в отечественном фигурном катании Елизавета Тутамышева. По мнению спортсменки, которая, на секундочку, в нынешнем сезоне исполняла три тройных акселя, выиграть большой международный турнир без хотя бы одного четверного прыжка нельзя. Именно поэтому фигуристка так старательно работает над четверным тулупом и даже четверным лутцем. Впрочем, не только она стремится прокачивать свои четверные прыжки. Сейчас тяжело найти действующую фигуристку, которая бы не делала ставку на элементы ультра-си.

И хоть Баюл пытается преподнести произошедшие в фигурном катании изменения в негативном ключе, ничего плохого в них нет. Это совершенно естественный и неизбежный процесс, эволюция, присущая всем популярным видам спорта. Изначально фигуристы просто исполняли фигуры на льду, затем постепенно стали добавлять простейшие прыжки, вращения, дорожки и таким образом дошли до пяти четверных прыжков в одной программе. Фигурное катание в любом случае пришло бы к сложным, насыщенным прыжками программам, как бы Баюл этого ни не хотелось.

Другой вопрос — в таких «жёстких» реалиях невозможно построить продолжительную карьеру. И это одна из главных проблем в заточенном на усложнении фигурном катании. Колоссальные физические нагрузки, которым подвержены фигуристки с раннего возраста, зачастую приводят к своего рода «истощению» организма. Спортсменкам после 18 лет (а порой и раньше) практически невозможно выполнять тот же план, что и в 13–15 лет. Вот вам и следствие эпохи «двух сезонов».

Поэтому Баюл права: Загитова и Медведева — уже всё. Обе эти великие спортсменки, как и целая плеяда других фигуристок, стали жертвами современных реалий фигурного катания.