Уайт анонсировал новую встречу с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/3aaf5092-6d0b-11eb-9543-96000091f725_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов по-прежнему остаётся обладателем пояса организации в лёгком весе и что он намерен с ним встретиться в Лас-Вегасе и обсудить будущее.

Хабиб победил Конора, уничтожил Гейтжи. Он мужчина и чемпион. Если вы посмотрите на парней, которые заслуживают того, чтобы отнять у него титул, они все входят в топ-5. У нас есть Порье, Гейтжи, Оливейра, Чендлер, а также Тони Фергюсон и Конор Макгрегор. Мы пока не забирали титул у Хабиба. Он чемпион и едет в Вегас. Собираемся с ним поужинать, поговорить и посмотреть, что дальше, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Complex.

Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры и пока отрицает возможность своего возвращения в октагон.

Как писал NEWS.ru, поединок непобеждённого шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом в UFC перенесли в третий раз. Чимаев попросил об этом в связи с затянувшимся восстановлением после перенесённого коронавируса.