В пятницу, 24 апреля, Европейская федерация гандбола провела онлайн-конференцию, по итогам которой вынесла решение отменить матчи четвертьфинала женской гандбольной Лиги чемпионов в июне, а в мужской — все матчи плей-офф за исключением полуфинала и финала. Но зато «Финалы четырёх» всё же состоятся: женщины сыграют в сентябре, а вот мужчины — аж в декабре.

Казалось, можно выдохнуть — призывов объявлять о досрочных завершениях внутренних чемпионатов не было, однако ощущение, что российская сторона пойдёт на такой шаг, не покидало. Именно поэтому заявление Федерации гандбола России о приостановке сезона не стало сенсацией. Под нож пустили всех: и обе Суперлиги, и первенства среди юниоров. А чемпионы России определены по турнирным таблицам, соответственно: среди мужчин победителями стали «Чеховские медведи», а у женщин — «Ростов-Дон». Первый вице-президент ФГР, главный тренер женской «Кубани» Евгений Трефилов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему всё-таки Федерация приняла решение о досрочном завершении, а также рассказал, как к этому отнеслись в «Кубани» и что с девушками будет дальше.

«То, что футбольные команды хотят доиграть сезон, — это дурость и тупость»

— Федерация гандбола России приняла решение о завершении чемпионатов. Можно выдохнуть с облегчением?

— Для меня нет никакого облегчения, я всё-таки отношусь к «Кубани». Но надо понимать, что это финальное решение выходило само собой. Исполком удалённо принимал во внимание заявление Международной федерации, потому что календарь создаётся следующим образом: сначала данные предоставляет международная сторона, потом мы пытаемся включить в эти окна российский чемпионат. До пятницы никто не давал никаких комментариев по дальнейшей жизни турниров, поэтому и мы сидели и молчали.

В каком состоянии мы выйдем после инфекции, никто не знает и близко. Но любому игроку необходимо три недели на восстановление организма для нормального участия в соревнованиях. Это минимум, который нам будет нужен. То, что и девушки, и мужчины занимаются дома, — это полная ерунда. Вот и получается, что мы уже месяц сожрали. А дальше, ну, давайте посоревнуемся в ускоренном режиме. Но опять, зачем это сейчас нужно? Мы больше людей поломаем. Для кого-то окончание турнира — радость, для кого-то — уныние. Но что делать, мы не вольны распоряжаться.

— Может всё-таки можно было доиграть сезон, например, летом, как хотят футбольные лиги?

— Нужно смотреть реально на вещи. Многие кричат: «Давайте доиграем чемпионат в конце лета или начале осени», — смешно, ребят. В каких составах вы намерены это сделать в августе или сентябре? Будут же совсем другие команды. 1 июня, например, заканчиваются соглашения у легионеров и тех игроков, с кем контракты были заключены на год. Это будут совершенно другие коллективы. Если говорить о «Кубани», то у нас ещё есть шанс побороться — в августе будет проведён отложенный Кубок чемпионата России, и мы имеем возможность попасть в еврокубки.

То, что футбольные команды хотят доиграть сезон, — это дурость и тупость. Вы за месяц или два хотите доиграть футбольный сезон, определить чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России. Серьёзно? Нужно посидеть и подумать, как это возможно провести, а не рваться в бой. Я понимаю, что многие команды могут разориться и перестать существовать. Но решения этой проблемы я не вижу.

«Свет в конце тоннеля ещё не виден»

Гандбольный клуб

— Как девчонки в «Кубани» отреагировали?

— Ну, во-первых, предвидя исход турнира, я их заранее отослал по домам на удалёнку, потому что сидеть в квартирах уже было невмоготу. Они разъехались кто куда: кто к родителям, кто к мужьям, кто к детям. Но все, как одна, задали вопрос: «Почему мы не будем доигрывать чемпионат?». Но сейчас такие обстоятельства... Мы вошли в такую зону, коридор, и непонятно, когда всё это закончится, и удастся ли нам выбраться, но свет в конце тоннеля ещё не виден. Все прекрасно понимают, что решение оправданно. Да, недовольство клубов есть, в том числе и «Кубани».

— Девчонки находятся дома, продолжатся ли тренировки, или они отправятся в отпуск?

— Я предложил исполкому отпустить девушек всех клубов в отпуск с 1 мая, а 1 июня собраться. Но сразу получил ответ: «Мы не имеем права вмешиваться в команды и решать за них». В любом случае, мы должны дать отдохнуть людям 28 дней, ведь месяц, который мы просидели дома, не считается отпуском. Он рабочий. Значит, мы обязательно напоремся на требование отдыха.

Наш клуб точно уйдёт с 1 мая на каникулы, а с 1 или с 10 июня команда начнёт работать.

Вон, «Ростов-Дон» сейчас борется за продолжение Лиги чемпионов. Кричат, что турнир пройдёт в сентябре. Я уже знаю, что из их команды уходят два игрока: нидерландка Лоис Аббинг и бразильянка Маисса Пессоа. Так что «Ростов»-то будет играть другим составом. Не вяжется немножко. Они в два этапа что ли победителями стали? Я считаю, что надо начинать всё с начала. И свободные месяцы использовать для подготовки команд.

— Как правильнее распределить появившееся время?

— Его лучше использовать для подготовки к международным соревнованиям. Впереди чемпионат Европы в декабре, давайте собирать чаще сборную, Олимпиаду-то всё равно отложили. И я надеюсь, что утихнут скандалы вокруг наших спортсменов, и нас, наконец, перестанут прессовать, и мы вылезем со своими флагом и гимном. Вот в этом пандемия может сыграть нам на руку. А, может, наоборот, будет ещё хуже. Тут, знаете, как говорят: «Бабушка надвое сказала» (смеётся).

— Чуть раньше вы сказали, что лучше начинать всё с чистого листа, тогда, может, не нужно было определять чемпиона нынешнего сезона? Турнир-то не завершён по всем правилам.

— Я понимаю, о чём вы говорите, но подводить итоги сезона надо хотя бы для галочки. Год же должен как-то заканчиваться, по набранным очкам и выбрали чемпиона. В женском гандболе всё логично: «Ростов» всё равно занял бы чемпионское место, прямую конкуренцию составила бы «Лада», ну, может, повыше места могли занять «Кубань», «Звезда» и «Астраханочка». А тройка на данный момент в целом расположилась по силам. Вон, ЦСКА как хорошо дебютировал.

«Супруга говорит: «Сегодня за продуктами идёт тот, кто никому не нужен»

Евгений Трефилов Гандбольный клуб

— Сильно изменился ваш образ жизни в самоизоляции?

— Сильно. Резко начал прибавлять в весе (смеётся).

— Почему? Мало двигаетесь?

— И много ем (смеётся). Я иногда просыпаюсь в ужасе и думаю: «Где я? Кто я? Когда идти на работу?» — это бывает часто. Эта неизвестность пугает: непонятно, когда начнём работать, в каком состоянии массово выйдут люди на улицы. Да и вообще сейчас вылезает очень много вещей, которые не были проработаны и сделаны неудачно.

— Например?

— Вот трамваи в Краснодаре ходят с 7 до 10, а рынок начинает работать с 10.

— Как люди, у которых нет личного транспорта, в таком случае добираются?

— Вот как раз супруга в субботу просила ей помочь, а у меня в этот момент был исполком. Я обратился к товарищу, чтобы он помог добраться ей до рынка, чтобы она необходимые продукты купила. И там была такая давка, даже представить не можете. Ну, сделайте доступным рынок с 7, пусть персонал готовится спокойно с шести.

— И всё это, наверное, сопровождается паникой.

— Не то слово. Паникёры давно появились, но сбавлять обороты они не собираются. Один, например, прямо по телефону орал как-то: «Рынок закрывается, продукты заканчиваются», — я считаю, что такое надо пресекать, потому что люди-то все разные и обязательно найдутся те, кто поверит, что всё пропало. Тогда начнётся коллективный психоз.

— Много людей вокруг в этот момент находилось?

— Человек пять-шесть стояли около него, я держался в стороне с сумкой, но хотелось подойти и попросить этого дурака уйти. Мы редко с супругой вдвоём выбираемся за продуктами, обычно она говорит: «Сегодня идёт тот, кто никому не нужен» (смеётся). Понятно, что всё это шутки.

— Руководство края как-то реагирует?

— Ему надо почаще с народом встречаться, иначе мы далеко не уйдём. Понятно, что что-то работает, но главное сейчас — не допустить хаос. Поэтому я предлагаю местным руководителям почаще общаться, объяснять тем же бабушкам о мерах предосторожности. Я как-то в машине сидел и наблюдал картину: две бабули лет 80 шли по улице с сумками на колёсиках. Понимаю, что их вынудила необходимость выйти из дома. Этот вопрос тоже надо решать, помогать друг другу, выдавать маски при входе на рынок тот же. Я уверен, что на это правительство может выделить средства.

— Люди вообще соблюдают меры предосторожности?

— Ну, не все продвинутые и ходят в масках. Некоторые думают, что они никак не защитят. Дистанцию тоже далеко не все соблюдают.

— Возвращаясь к чемпионату, как руководство края сможет помочь восстановить силы?

— Надеюсь, с божьей помощью, с помощью краевых властей будем потихоньку укреплять свои позиции и готовиться к следующему сезону, тем более гандбол не шибко дорогой вид спорта. Ну, не может так быть, что команда носит название края, а помощи никак не получает. Но для меня сейчас самое страшное — расползание учеников спортивных школ в другие города. Дёргают детей в Ростов, Москву. Получается, работаем в никуда. Моя задача сейчас только одна — создать рабочий коллектив, группу краснодарских детей, а дальше результат будет.

«С такими темпами распространения этой заразы пандемия у нас ещё будет очень долго»

Гандбольный клуб Кубань/vk.com Евгений Трефилов

— Хочется, наверное, поскорее приступить к полноценной работе?

— Знаете, раньше иногда вообще не хотелось на работу, а сейчас очень хочется. Человек — это противоречивое существо (смеётся).

— Вообще сложно представить, как вам удаётся спокойно сидеть дома, учитывая вашу энергичность.

— Я выхожу на улицу иногда гулять с собакой и за продуктами. Всё. Сегодня (27 апреля. — NEWS.ru), правда, не выходил, потому что режим сна нарушил. Вчера (26 апреля) взял и посмотрел фильм до конца, а он закончился, на минуточку, в пятом часу утра. Раньше я себе такого позволить не мог.

А вообще боюсь, что с такими темпами распространения этой заразы пандемия у нас ещё будет очень долго. Как бы мы все ни переболели. Но тут тоже возникает вопрос: вот, говорят, умер от коронавируса, а у человека при этом много других болячек в организме и скончался он, например, от сердечного приступа. Зачем его причислять? Причиной же смерти стала остановка сердца, а не инфекция. Да, она, возможно, побудила, но не знаю. Ладно, это дело врачей. Наше дело простое — выполнить все установки, предписания и быть здоровыми. Но иногда я с содроганием думаю, что будет дальше. Родился первый внук, как он будет жить, как дети будут дальше? Мы-то захватили самое счастливое время.