Российское Министерство спорта отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон). Во всероссийский реестр видов спорта также не попадут австралийский футбол и воздушная атлетика.
Об этом говорится в приказе министра спорта РФ Павла Колобкова, который
В настоящее время в мире не существует ни одной национальной федерации спортивного пилона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Колобков рассказал о намерении провести встречу с главами всех спортивных федераций страны. Он отметил, что надеется на откровенный разговор со всеми руководителями.
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