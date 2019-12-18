https://static.news.ru/photo/55f61aba-2226-11ea-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panayiotis Tzamaros/Global Look Press

Российское Министерство спорта отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон). Во всероссийский реестр видов спорта также не попадут австралийский футбол и воздушная атлетика.

Об этом говорится в приказе министра спорта РФ Павла Колобкова, который опубликован на официальном сайте ведомства.

В настоящее время в мире не существует ни одной национальной федерации спортивного пилона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Колобков рассказал о намерении провести встречу с главами всех спортивных федераций страны. Он отметил, что надеется на откровенный разговор со всеми руководителями.