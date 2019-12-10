https://static.news.ru/photo/eb9a4cc6-1bfa-11ea-84fe-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на следующей неделе собирается провести очередную встречу с главами всех федераций.

На следующей неделе мы проведём повторную встречу с главами всех федераций, — сказал Колобков на заседании коллегии Министерства спорта РФ, слова которого приводит РИА Новости.

Он заявил, что надеется на откровенный разговор со всеми руководителями.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.