ЦСКА в родных стенах играючи обошёл «Ставрополье» (34:23) в матче женской гандбольной Суперлиги. Одной из лучших стала линейная Валентина Гончарова, на счету которой оказалось шесть заброшенных мячей.

Перед началом поединка наставник «армеек» Ян Лесли отметил, что очень рад после трёх не самых приятных выездных матчей (ЦСКА потерпел два поражения) вернуться на родную площадку. Этот факт должен был дополнительно мотивировать команду показать свой лучший гандбол, чтобы сделать шаг вперёд.

«Красно-синие» сразу начали демонстрировать результат, сделав счёт комфортным уже к 10-й минуте — табло показывало 7:1. Разве начало могло быть более успешным? Хорошая скорострельность сохранилась до конца первого тайма, ещё более укрепив лидерство хозяев площадки — 19:10.

Известное правило Лесли: «Надо дать время всем девчонкам, которые есть в заявке». Именно оно несколько повлияло на игру во второй части матча. Но тут над спортсменками уже не довлел результат, им надо было спокойно довести встречу до победы, получая удовольствие от происходящего. Тут «Ставрополью» позволили создать чуть больше опасности, но на общей картине это сказаться уже не смогло.

ЦСКА благодаря двум очкам догнал в турнирной таблице идущую второй тольяттинскую «Ладу», но у той есть ещё два матча в запасе. Коллектив из Ставрополья расположился на седьмой строчке Суперлиги.

Первый на послематчевой пресс-конференции слово взял главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко, который пожаловался на нехватку ряда ведущих игроков.

— Можно ли сказать, что раннее удаление сломало ваши планы на игру?

— Конечно сломало. У нас сейчас команда и так обескровлена потерей нескольких ведущих исполнителей. Мы долго приходили в себя после удаления, перестраивались, но мало что у нас получилось. Плюс отмечу голкипера ЦСКА Шану Массон. Они и в первой нашей встрече в этом году очень много выручала свою команду, и в этой игре просто деморализовала всё «Ставрополье». Поэтому остался недоволен первой половиной, где «армейцы» смогли сделать качественный задел. У нас нет времени расстраиваться, так как почти сразу дома нам предстоит встреча с Майкопом, где нам нельзя терять очки. Надо хорошо подготовиться к сопернику.

Далее слово взял наставник «красно-синей» команды Ян Лесли, который вначале отдал должное сопернику, пожелав «Ставрополью» удачи в концовке сезона.

— Ян, довольны ли вы игрой, которую показал ЦСКА в первом домашнем матче этого года? И сравните предыдущий и нынешний матчи со «Ставропольем».

— Хочу сначала поблагодарить соперников за игру, желаю им удачи в концовке регулярного чемпионата. Мы с большим уважением отнеслись к «Ставрополью». В большинстве матчей они показывали, что хорошо выкладываются на площадке, быстро перемещаются, много забивают, но они не всегда помогали защищаться своему вратарю. ЦСКА был готов к этой борьбе. Я считаю, что мои подопечные в обеих встречах выглядели лучше, усерднее работали. Нам хватило концентрации, девчонки хорошо защищались. И Шана уверенно действовала в воротах. Когда разрыв в какой-то момент достиг 11 мячей, то это несколько негативно сказалось на действиях моих подопечных, которые хоть и не потеряли настрой, но не с должным усердием стали идти вперёд, пошли ошибки и в защите, и в атаке. Мы счастливы, что в матчах со «Ставропольем» нам удалось взять четыре очка из четырёх возможных. Если же сравнивать обе наши встречи, то в Москве, конечно же, мы сыграли куда лучше.