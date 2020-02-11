https://static.news.ru/photo/5680767a-4d27-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал имена биатлонисток, которые побегут женские этапы смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве. По его словам, компанию Александру Логинову и Матвею Елисееву точно составит Ирина Старых.

На данный момент, точнее накануне вечером, остановились на варианте со Старых и на второе место — или Миронова, или Юрлова-Перхт, — сказал глава СБР в эфире «Матч ТВ».

Когда будет известен окончательный состав сборной России, Драчёв не уточнил.

Смешанная эстафета станет первой гонкой чемпионата мира в Италии. Она состоится 13 февраля, начало — в 16:45 по мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Антхольц, как его называют испокон веков, или Антерсельва, как величают это место в официальном Риме, — это самый высокий биатлонный центр, где регулярно проводятся крупные соревнования. Название поселения, расположенного в доломитовых Альпах на высоте 1650 м, переводится как «муравьиный лес». Солнце позволяет загорать здесь в феврале, горы, кажется, растут прямо от стрельбища.