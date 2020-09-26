Стал известен изменённый календарь Кубка мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/f84af230-005c-11eb-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) из-за коронавируса внёс изменения в календарь Кубка мира-2020/21. Первая гонка нового сезона состоится 27 ноября в финском городе Контиолахти.

В этом местечке пройдут два первых этапа Кубка мира. Третий и четвёртый этапы примет австрийский Хохфильцен. Решение проводить по два этапа в одном городе в IBU объяснили желанием сократить число переездов для спортсменов в условиях пандемии коронавируса. Это должно помочь снизить медицинские и логистические риски.

Также в IBU отметили, что решения по следующим этапам Кубка мира будут приниматься позже, в зависимости от обстановки. При этом функционеры пообещали, что чемпионат мира, запланированный на 9-21 февраля в словенской Поклюке, пройдёт там в указанные сроки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соревнования по биатлону «Рождественская гонка» в 2020 году не состоятся из-за пандемии коронавируса. Они были намечены на 28 декабря и должны были пройти на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Власти Германии продлили запрет на проведение мероприятий с присутствием зрителей до 31 декабря, в связи с чем гонка была перенесена на 2021 год.