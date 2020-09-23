Соревнования по биатлону «Рождественская гонка» отменены из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/06b85898-fdb6-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rok Rakun/Global Look Press

Cоревнования по биатлону «Рождественская гонка» в 2020 году не состоятся из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения пресс-службы турнира.

Так, соревнования были намечены на 28 декабря. Они должны были пройти на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Власти Германии продлили запрет на проведение мероприятий с присутствием зрителей до 31 декабря, в связи с чем гонка была перенесена на 2021 год.

Как уточняется, билеты, купленные на соревнования, можно будет использовать в следующем году.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону. В мужской эстафете победу одержала команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Петра Пащенко, Вадима Филимонова и Семёна Сучилова.