Спортсменам из Молдавии разрешили возобновить тренировки

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Олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров рассказал, почему у президента СБР Владимира Драчёва нет поддержки в правлении.

Это нерабочее правление. Кто этим руководит, я понять не могу, но это явно не Драчёв. Вице-президент Нуждов при этом даёт деньги, также как и исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Драчёв...