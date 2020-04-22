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Спортсменам из Молдавии разрешили возобновить тренировки

14:36, 22 апреля 2020
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Спортсменам сборных Молдавии разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе во время карантина.

Разрешается возобновление индивидуальных тренировок в открытых общественных местах для членов национальных сборных, с обязательным соблюдением мер против распространения коронавируса, — говорится в заявлении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Высшая футбольная лига Швеции планирует начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня, писал NEWS.ru.

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