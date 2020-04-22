Чемпионат Швеции по футболу может начаться 14 июня со зрителями

https://static.news.ru/photo/9349d11a-8462-11ea-af50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Global Look Press

Высшая футбольная лига Швеции планирует начать новый спортивный сезон со зрителями на стадионах 14 июня.

Во вторник, 21 апреля, руководство организации провело видеоконференцию с представителями футбольных команд высшего и второго дивизионов, которые одобрили предложение лиги. Однако финальное решение будет зависеть от распространения инфекции коронавируса в стране и от указаний высших органов власти. На данный момент продолжается работа над календарём, который будет разработан с учётом изменений в международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте лиги.

Футбольный сезон в Швеции должен был стартовать в апреле, однако был отложен на неопределённый срок из-за пандемии инфекции коронавируса. По данным на 22 апреля, всего в мире заражены более 2,5 миллиона человек, из которых свыше 697 тысяч выздоровели и более 177 тысяч погибли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Её суть заключается в отмене всех международных соревнований до конца 2021 года, ранее писал NEWS.ru.