ВОЗ рекомендовала УЕФА на полтора года отменить все турниры

https://static.news.ru/photo/d0470726-8436-11ea-8dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Её суть заключается в отмене всех международных соревнований до конца 2021 года.

Эксперты ВОЗ считают, что названная мера позволит избежать повторных вспышек коронавируса. Об этом сообщает Placar.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбол постепенно выбирается из оков коронавируса. В Германии, Чехии и Австрии уже начались тренировки. Но и это не всё. Многие лиги даже назвали приблизительные даты возобновления сезонов.