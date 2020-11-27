Спортивный директор ЦСКА: общаемся с федерацией перед проблемным матчем

Мужской гандбольный клуб ЦСКА стартовал в Лиге Европы. Но ситуация оставляет желать лучшего. Некоторые клубы, включая «армейцев», дебютировали в турнире только 17 ноября, хотя игры должны были стартовать намного раньше. Спортивный директор «красно-синих» Леонид Воронин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, с какими проблемами столкнулась команда, а также объяснил, почему руководство остановилось на выборе Велимира Петковича в качестве главного тренера, и почему было принято решение расстаться с Олегом Кулешовым.

«Россия попала в красную зону Швеции по коронавирусу»

— К первой неделе европейских игр мужской гандбол подошёл с проблемами из-за коронавируса. ЦСКА удалось дебютировать в Лиге Европы только в ноябре. Расскажите, как решалась проблема?

— Столкнулись, как и все виды спорта, с коронавирусом, и не с заболевшими, а с ограничениями, которые присутствуют в странах. У французов («Монпелье») были проблемы — мы не могли прилететь, потому что в стране вводиться комендантский час, с этим возникли трудности, потому что матч должен был состояться в восемь вечера, а с девяти на улицах никого не должно было быть. За три дня до нашего вылета было принято решение о переносе встречи, не смогли, к сожалению, быстро ничего изменить. Ко всему прочему, за день до вылета у одного или двух игроков французской команды обнаружили COVID-19, положительный тест, по крайней мере. Из-за этого были вынуждены отменить самолёт. А второй матч со шведским коллективом («Алингсос») был отменён в связи с тем, что шведы занесли Россию в так называемую красную зону по ковиду, и любому шведскому гражданину, который летит в Россию, автоматически аннулируют любую страховку, в том числе спортивную. Соответственно, шведы не могли прилететь по одной простой причине — без страховки рисковать никто не был готов, потому что не дай бог спортсмен получит травму. И здесь ничего не сделать.

— Тогда по порядку. У французов изолировали всю команду?

— Насколько я помню, да, всю команду изолировали, но они вынуждены автоматически всё переносить, потому что нарушается тренировочный процесс.

— Почему в гандболе изолируют команду полностью? В других видах спорта привыкли к тому, что если кто-то выбывает из строя из-за коронавируса, то остальные продолжают борьбу на спортивной арене.

— Зависит от страны. В Хорватии, например, не изолируют только тех, кто ранее уже переболел. В остальных неважно, если один выбывает, то страдают другие игроки без антител.

— Со шведами вообще интересная ситуация. Можно же было просто поменять местами игры.

— Проще сказать, чем сделать. Это же целый визовый процесс. Об отмене страховок мы узнали буквально за неделю до матча, а в связи с тем, что мы играем ещё и в чемпионате России, где очень длительные перелёты, мы никак не могли перенести эту встречу на выезд, потому что ребятам было бы сложно чисто с физической точки зрения везде успеть и сыграть.

— Если у шведов такие жёсткие правила, то почему им не присудили техническое поражение?

— Позиция Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) простая: никому технические поражения не присуждать, нужно решать все исходы по спортивному принципу.

— А как же поступать тогда в этой ситуации?

— Ждать, пока Россия перестанет быть в красной зоне, наверное. Я, честно, не совсем понимаю позицию ЕГФ в этих случаях, потому что они занимают позицию выжидательную и требуют решений от клубов. А мы их пока предоставить не можем, к сожалению.

facebook.com/mhccska

«Министерство спорта считает, вся история с оформлением пропусков продлится до июня»

— То есть, получается, что сейчас нагрузка на клубы просто колоссальная. Как теперь дело будет обстоять с календарем, учитывая и внутреннюю загруженность, и игры в Европе?

— Будем исходить из того, что в феврале или марте предстоит сыграть чуть больше игр, чем планировалось. Может так получиться, что чуть ли не четыре игры в неделю будет. По-другому не сделать никак, это самый щадящий вариант, потому что январь не хочется грузить матчами, даже физически невозможно, потому что в январе чемпионат мира в Египте, и, если поставим в этом месяце игру с прямым нашим конкурентом в борьбе за высокие места в группе, без своих сборников мы не будем готовы сыграть. Поэтому приходится выбирать даты в феврале и марте и нагружать наших игроков дополнительными встречами.

— Если групповой этап позволяет немного варьировать в вопросе переноса матчей, то квалификация уже нет. Будут приниматься технические поражения?

— Так далеко ЕГФ не заглядывает. Федерация в принципе живёт, так скажем, сегодняшний днём, а что будет через полгода, они сами не знают. Соответственно, к плей-офф руководство уверено, что ситуация образуется, все регламенты ковидные потихоньку начнут работать, и всё будет нормально. Но как нам сказали в Министерстве спорта, вся история с оформлением пропусков на территорию Российской Федерации, оформлением виз продолжится до июня, соответственно, весь сезон.

— Как часто вообще приходится общаться с Европейской федерацией?

— Перед каждым проблемным матчем. Две игры мы перенесли, вот в течение недели были на телефоне.

Пресс-служба МГК ЦСКА

«Ковидный регламент меняется слишком быстро»

— Хорошо, первая встреча на выезде с «Магдебургом» закончилась поражением «армейцев» в семь очков (30:37). С чем связываете такой результат?

— Во-первых, «Магдебург» — хорошая команда, которая славится своими гандбольными традициями и всегда была в топе немецкого чемпионата, отлично смотрелась в еврокубках. Не сказать, что результат прям удивительный и неожиданный, но мы могли бы побороться, если бы приехал весь состав, который не смог присутствовать в Германии в связи с проблемами с визами у некоторых игроков и самочувствием главного тренера, который также не поехал с командой. И вторая причина — во время игры один из игроков получил повреждение, без него уже просто физически не хватило сил у тех спортсменов, кто поехал, довести игру до конца в таком же высоком темпе, как мы это делали в первой половине встречи.

— Почему проблема с визами не решалась раньше? По какому принципу вообще сейчас работает система?

— К сожалению, спортивные визы оформляются сейчас перед каждой игрой и только по приглашению. Не всегда всем дают длительные. Соответственно, мы съездили в Данию, и кому-то дали на год, кому-то на два, а кому-то на срок поездки. И этому человеку приходится делать новую визу на следующий матч. Сильно заранее сделать тяжело, потому что у других клубов есть свои дела, и они не готовы сразу высылать приглашения, бронировать гостиницу и самолёт. Чтобы подать на визу, как и всегда было, нужно предоставить необходимую бронь. Так как чартеры организовываются за пару дней до матча, и бывает непонятно, полетим мы или нет, то и визы приходится делать за день-два до вылета. Некоторым ребятам не удалось поставить визы, потому что, например, в немецком посольстве сейчас есть определенные правила, которые не подлежат изменениям.

— Какие?

— Ну, допустим, иностранным гражданам, находящимся в России, необходимо жить не менее полугода на территории страны, чтобы податься на немецкую визу здесь в России. Если иной случай, то нужно ехать в Минск и там подавать документы, что, сами понимаете, невозможно.

— Все эти трудности только из-за коронавируса, получается?

— Да, конечно.

— Как думаете, сколько это ещё продлится?

— Я думаю, что год, минимум.

— Получается, клубы просто не успевают вовремя подать приглашения?

— Не то, чтобы вовремя, просто заранее, условно за три недели, никто не пришлёт, потому что у всех свои дела, свои матчи. А за неделю или две уже можно разговаривать и получать документы.

— Но при этом, за неделю или две уже поздно?

— Уже критично.

— Не кажется, что соперники в таком случае просто стараются ослабить коллектив?

— Нет, ни в коем случае. Мы в такой же тарелке, я прекрасно их понимаю и начинаю заниматься необходимыми документами за неделю или две до предстоящего матча. Все мы в одинаковых условиях, просто у каких-то стран визовые правила чуть строже, у каких-то — чуть слабее.

— Где слабее?

— Предположим, в Дании. Они все сделали оперативно и без каких-либо проблем.

— На игроках это как-то сказывается психологически?

— Конечно, тяжело переживают, но в таком мире мы сейчас живём, и тяжело с этим что-то поделать. Зато потом на следующую игру выходят злее.

— Вы отметили, что у главного тренера были проблемы со здоровьем. Надеюсь, ничего критичного?

— Нет, обычная простуда, при которой тяжело летать.

— А как часто команда сейчас сдаёт тесты на коронавирус? Перед каждой игрой или в течение недели несколько раз?

— Перед каждой игрой, конечно. При сегодняшнем графике получается два раза в неделю.

— Если у кого-то обнаруживается положительный тест, изолируется вся команда или конкретный гандболист?

— Если честно, ковидным регламентом у нас по большей степени занимается доктор, он так стремительно меняется, что я не успеваю следить. Насколько я знаю, сейчас нет необходимости сажать на карантин всю команду. Может, что-то опять поменялось.

facebook.com/mhccska

«Велимир Петкович прекрасно знает русский мат»

— Дома 24 ноября, с первых минут ЦСКА взял инициативу в свои руки и обыграл европейского соперника. Что скажете по матчу с «Нексе» (29:18)? Ожидали ли вы такой исход?

— Конечно, не ожидал, что будет настолько легко. По моему мнению, именно хорватский клуб является по силам и уровню нашим прямым конкурентом. Шведы и турки чуть слабее нас, а немцы и французы чуть выше уровнем просто по своему опыту выступлений на международной арене, а хорваты как раз нашего уровня. Тем приятнее прямых конкурентов обыгрывать с таким счётом. Но по игре, когда вратарь стоит на 155% и защита так играет, тяжело в принципе проиграть. Благодаря хорошим действиям в защите парни почувствовали уверенность в целом и допустили минимальное количество ошибок в нападении и реализовали практически все свои моменты во втором тайме. В первой половине игры вратарь у хорватов хорошо отстоял.

— Во втором тайме реализация у «красно-синих» была лучше, как вы отметили ранее. Вы связываете это с усталостью соперников? Или всё-таки с новыми установками тренера во время перерыва?

— Думаю, что в первую очередь это связано с тем, что мандраж совсем пропал, когда мы перевалили отметку в +10. Ну, и, конечно, корректировки во время перерыва. Наверняка, тренеры внесли правки по броскам, и ребята грамотно отработали.

— Эта победа важна с точки зрения эмоций, но не скажется ли это негативно, например, на субботней игре в чемпионате России? Зачастую бывает, что после победы ребята расслабляются и упускают новые победы, как, например, с «Чеховскими медведями»?

— Сейчас не тот случай. Наш главный тренер Велимир Петрович ни в коем случае не даст никому расслабиться.

— Расскажите про Петковича. Долго ли с ним проходили переговоры и быстро ли он адаптировался в новом клубе?

— Не скажу, что переговоры проходили долго, так как он главный тренер сборной России, всегда находился в Москве, посещал все матчи нашей команды, поэтому предложение было сформулировано быстро и принято, в принципе, также быстро. По поводу его адаптации, повторюсь, что он начал работать с национальной командой, поэтому ему было чуть проще, ну и сербские корни говорят сами за себя — никакой проблемы с языковым барьером не наблюдается несмотря на то, что специалист не говорит по-русски, но и по-сербски можно всё понять. Да и по бытовым вопросам он делает всё очень по-русски. Никаких проблем нет.

— Насколько я знаю, он и английским не владеет. Как команде удаётся поддерживать контакт? Работает с переводчиком?

— Во-первых, много ребят говорят и на немецком, и на сербском. Основным нашим переводчиком, наверное, является Павел Атьман, так как играл в Македонии, он и сербский понимает, и отыграл в Германии, так что неплохо разговаривает на немецком. Что касается административных дел, то перевожу я, так как владею немецким.

— Не планирует изучать русский?

— Уже изучает, но в таком возрасте научиться новому языку довольно сложно. Поэтому будем терпеливо ждать.

— Игроки пока не учат нецензурной лексике?

— Русский мат он прекрасно знает (смеётся).

— Как в принципе команда его приняла? Быстро ли наладили контакт?

— Да. Большая часть ребят его знает, потому что тренер именитый с заслугами в Европе. Велимир такой человек, который очень быстро располагает к себе игроков за счёт личных бесед за чашечкой кофе. Он на протяжении полутора месяцев, которые находится здесь, регулярно к этому прибегает, практически с каждым игроком индивидуально пообщался, причём не на гандбольные темы, а на абсолютно отвлечённые. Таким образом, наладил контакт.

— Следующий матч состоится с «Бешикташем» в первый зимний день. Какие ожидания?

— Не хочется ни в коем случае недооценивать соперника, но я считаю, что это самая слабая команда в нашей группе, их матчи говорят сами за себя — абсолютно без борьбы проиграли «Магдебургу» с «Монпелье», немного поборолись в первом тайме с «Нексе», но во втором всё упустили. Думаю, что проблем быть не должно.

— Вы же понимаете, что слабый соперник может навязать борьбу круче любого сильного?

— Не спорю, поэтому и говорю, что нельзя недооценивать. Если мы навяжем свою игру, то проблем не будет.

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«Кулешов не смог реализовать задачи»

— Почему вообще приняли решение расстаться с Олегом Кулешовым?

— При любой смене тренера влияет неудовлетворительный результат. Но это не значит, что расстались в плохих отношениях. Олег Михайлович прекрасно понимал, какие результаты от него ждут, и последствия тоже все знали. Мы расстались в обычных рабочих отношениях, в таких же и остаёмся, даже в дружеских, можно сказать. Проблем нет.

— Изначально нормально воспринял ситуацию?

— С точки зрения работы, всегда обидно, что не получилось реализовать задачи и цели, но в целом всё было понятно.