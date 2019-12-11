https://static.news.ru/photo/54b41010-1c38-11ea-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сборная России по биатлону/СБР/facebook.com

Союз биатлонистов России (СБР) ждёт реакции Международного союза биатлонистов (IBU) на отстранение России на четыре года от участия в международных соревнованиях во время этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Никакое письмо от IBU мы пока не получали, думаю, они сами пока в проработке вопроса от WADA. Вчера я разговаривал с IBU, пока информации нет. Я думаю, в пятницу-субботу мы уже будем вместе общаться на эту тему, я полечу в Хохфильцен, на Кубке мира уже будет информация, — сказал президент СБР Владимир Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных последствиях, всё станет понятно после по того, как IBU получит письмо от WADA.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдёт с 13 по 15 декабря.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Ранее стало известно, что заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в международной федерации перенесено на 2020 год.