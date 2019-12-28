Российский биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».
Слепов, представляющий Санкт-Петербург, преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 37,8 секунды, допустив один промах. Второе место занял Рустам Каюмов (ЯНАО; +26,5; 0), третье — Пётр Пащенко (ХМАО-Югра; +34,3; 1).
По итогам соревнований будет определён состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Ранее Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
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