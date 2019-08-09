https://static.news.ru/photo/6711b138-ba9d-11e9-af2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тренер бейсбольного клуба «РусСтар» Артемий Артамонов, скончавшийся 9 августа, был переведён с должности главного тренера сборной России из-за проблем со здоровьем.

Как стало известно News.ru, Артамонову в 2013 году сделали операцию по пересадке сердца и после полной реабилитации он снова играл в бейсбол. Национальную команду возглавлял до начала апреля 2019 года, после чего он занял должность помощника тренера сборной.

Артамонов был одним из лучших игроков в России за всю историю развития бейсбола в стране, а его знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной командой, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио — 2020. Федерация бейсбола России сообщила, что сердце Артамонова остановилось 9 августа, писал News.ru.