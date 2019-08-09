https://static.news.ru/photo/171869d6-baa4-11e9-9c99-fa163e074e61_660.jpg Ильнур Закарин Фото: Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский велогонщик Ильнур Закарин подписал контракт с польской командой CCC Team. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с призёром общего зачёта «Вуэлты Испании — 2017» рассчитано на два года.

29-летний Закарин, на данный момент выступающий за команду «Катюша-Альпецин» (Team Katusha — Alpecin), является сильнейшим российским гонщиком. На его счету победа на 17-м этапе «Тур де Франс — 2016», в 2018 году вошёл в десятку лучших общего зачёта французской гонки, заняв девятое место.

Помимо этого, он дважды выигрывал этапы «Джиро д’Италия» (11-й этап, 2015 год; 13-й этап, 2019 год, и 10-е место в общем зачёте), в 2017 году занял пятое место в генеральной классификации итальянской гонки. В том же 2017-м он поднялся на подиум третьего крупного Гранд-тура «Вуэльта Испания», заняв по итогам гонки третье место.

В начале июля сообщалось о закрытии команды «Катюша-Альпецин» по окончании сезона-2019, писал News.ru.