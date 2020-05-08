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СБР погасил долги по зарплате перед офисными сотрудниками

11:23, 08 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз биатлонистов России (СБР) погасил долги по заработной плате перед офисными сотрудниками.

Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода, — приводит ТАСС слова представителя организации.

Вопрос о погашении задолженности перед тренерами и специалистами остаётся открытым.

Девятого апреля текущего года организация наделила полномочиями по контролю коммерческой деятельности первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, в зону ответственности которого входит решение этого вопроса.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин предупредил Союз биатлонистов России, что не допустит бардака, писал NEWS.ru.

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