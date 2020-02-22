https://static.news.ru/photo/7285c796-5563-11ea-bf69-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер национальной сборной по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что у российской команды не было возможности сделать аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу на чемпионат мира в Италии.

У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисерами, — цитирует Хованцева ТАСС.

Он отметил, что у российской команды добавилось три сервисера, поэтому лишних аккредитаций не осталось.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.