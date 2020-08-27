Сборная РФ по художественной гимнастике не вошла в состав участников ЧЕ

https://static.news.ru/photo/bf63c13e-e871-11ea-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Российская сборная по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который состоится в Киеве, следует из сообщения пресс-службы Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Так, на турнире выступят порядка 300 спортсменов из 39 стран, 145 из них — во взрослых соревнованиях. По какой причине в списке отсутствует сборная России — неизвестно.

Чемпионат Европы, перенесённый из-за пандемии COVID-19, пройдёт в Киеве 26-29 ноября. Окончательное решение о проведении мероприятия должны принять 28 сентября.

В рамках чемпионата Европы продолжится отбор на Олимпийские игры, однако российская сборная уже сумела завоевать две квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях.

Ранее NEWS.ru писал, что министр спорта России Олег Матыцин встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и сборной командой по спортивной гимнастике.

В мероприятии также приняли участие президент Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент FIG Василий Титов, главный тренер российской сборной по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, старшие тренеры сборной Валентина Родионенко, Валерий Алфосов, Ольга Булгакова и другие.