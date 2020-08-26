Матыцин встретился с президентом FIG Моринари Ватанабэ и сборной России

https://static.news.ru/photo/64d25f4e-e7ce-11ea-a814-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и сборной командой по спортивной гимнастике, следует из сообщения пресс-службы Минспорта РФ.

Как уточняется, в мероприятии также приняли участие президент Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент FIG Василий Титов, главный тренер российской сборной по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, старшие тренеры сборной Валентина Родионенко, Валерий Алфосов, Ольга Булгакова и другие.

По словам Матыцина, в ходе встречи удалось рассмотреть вопросы, связанные с развитием спортивной гимнастики в России и в мире, в рамках неё обсуждались перспективы проведения международных соревнований и участия в них российских спортсменов.

В свою очередь Моринари Ватанабэ пожелал российским гимнастам успешного выступления на Играх XXXII Олимпиады в Токио, которые перенесли из-за пандемии COVID-19 на 2021 год. Известно, что в настоящее время российская сборная по спортивной гимнастике проводит тренировочные мероприятия на федеральной базе «Озеро Круглое».

Ранее NEWS.ru писал, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила задолженность в размере $6,31 млн перед World Athletics.

Об этом рассказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. $5 млн пошли в счёт оплаты штрафа, наложенного на федерацию за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, остальные средства — компенсация издержек.