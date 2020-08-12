ВФЛА погасила долг перед World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики погасила задолженность в размере $6,31 млн перед World Athletics.
Об этом ТАСС
Юрченко подчеркнул, что исполнение обязательств ВФЛА было бы невозможным без «главенствующей роли Министерства спорта РФ». Отдельную благодарность президент федерации высказал в адрес главы Минспорта Олега Матыцина.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство спорта выделило ВФЛА субсидию на развитие спорта в стране и погашение долга перед World Athletics. В ведомстве отметили, что к числу приоритетов в его деятельности относятся развитие лёгкой атлетики и восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях.
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