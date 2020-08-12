ВФЛА погасила долг перед World Athletics

https://static.news.ru/photo/9214c80c-dca7-11ea-84df-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийская федерация лёгкой атлетики погасила задолженность в размере $6,31 млн перед World Athletics.

Об этом ТАСС рассказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. $5 млн пошли в счёт оплаты штрафа, наложенного на федерацию за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, остальные средства — компенсация издержек.

Юрченко подчеркнул, что исполнение обязательств ВФЛА было бы невозможным без «главенствующей роли Министерства спорта РФ». Отдельную благодарность президент федерации высказал в адрес главы Минспорта Олега Матыцина.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство спорта выделило ВФЛА субсидию на развитие спорта в стране и погашение долга перед World Athletics. В ведомстве отметили, что к числу приоритетов в его деятельности относятся развитие лёгкой атлетики и восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях.