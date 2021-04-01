Румыния, самоподготовка, декрет: куда бегут биатлонистки из сборной России

Спортсменка собралась уходить в другую страну из-за невостребованности, но на прощание обыграла всю сборную России. Имениннику Елисееву простили ошибку на рубеже, а другого спортсмена жёстко наказали. Женская сборная восстала против своего тренера и просится на самоподготовку, а самая загадочная биатлонистка страны внезапно уходит в декрет, но этого так и не афиширует. Российский биатлон за два дня национального чемпионата подарил массу интриг, о которых рассказывает спецкор NEWS.ru в Ханты-Мансийске.

Как новая румынка всю сборную России обыграла

24-летняя Наталья Ушкина несколько лет назад выступала за юниорскую сборную России вместе с другими уроженками Мордовии сёстрами Кручинкиными. Сейчас близняшки становятся звёздами в составе белорусской команды и лишают Россию максимальной квоты, а готовая перейти в Румынию Ушкина обыгрывает всю сборную России в гонке преследования.

Впору вместо гимна России включать гимн Румынии на награждении. Даже на своём чемпионате сборная России проигрывает вдребезги, — с горькой иронией сказал один из тренеров во время чествования победительницы.

Отсутствие перспектив в России и необходимость менять гражданство Ушкина осознала ещё год назад. Тогда она отправилась на просмотр на Украину на один из сборов национальной команды, но договориться с соседней страной в непростой политический момент было сложно, а Румыния и Молдавия с радостью сделали предложение некогда талантливой юниорке. Выбрала Наталья ту страну, которая входит в ЕС и получила гражданство вслед за другими россиянами — Анастасией Толмачёвой, Еленой Чирковой и Анатолием Оськиным. Осталось, чтобы переход одобрил Международный союз биатлонистов (IBU).

В России об Ушкиной заговорили после второго места в спринте и теперь на тренерском совете наверняка включат её в расширенный состав сборной России на следующий сезон. Но поезд уже ушёл и реальных рычагов, чтобы сохранить спортсменку, у СБР сейчас нет. Вряд ли Ушкина, получив гражданство, откажет своим новым партнёрам в последний момент, как в своё время ради места в сборной России Лариса Куклина отказала белорусам. Уже в следующем сезоне Наталья способна вновь обыграть тех, с кем сражалась на трассе в Ханты-Мансийске.

Страсти по централизованной подготовке

К чемпионату России Ушкина готовилась самостоятельно под руководством мужа. С личными тренерами работали и пробившиеся на чемпионат мира после сезона в резерве Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. Вместе с Ларисой Куклиной они хотят и дальше работать самостоятельно. Пример Ушкиной как раз показывает, что спортсменки способны прогрессировать при индивидуальном подходе и самостоятельной работе, но президент СБР Виктор Майгуров настроен консервативно.

Я готов рассматривать все варианты, но я за то, чтобы спортсмены тренировались с командой. Для тех, кто решит готовиться отдельно, тоже будут созданы определённые условия по вхождению в сезон, потому что для тренеров понятно, что делали спортсмены, которые готовились с командой. Что касается индивидуальной подготовки, я её не поддерживаю, — рассказал он NEWS.ru.

В то же время дни Алексея Волкова в команде уже сочтены. Когда он был отправлен в отпуск «по семейным обстоятельствам» с последнего этапа Кубка мира, уже приняли решение о его отставке. Светлана Миронова после этого сказала в интервью, что нужен опытный тренер по стрельбе, но при этом непонятно, останется ли старшим Михаил Шашилов, у которого напряжённые отношения со значительной частью команды и которому «назло» победила в спринте Евгения Павлова. В итоге разгребать этот ворох проблем придётся Майгурову и другим членам правления.

Синдром Сучилова

Семён Сучилов — парень весёлый, но очень своеобразный. К 28 годам он выиграл почти всё, что можно на всероссийском уровне, но так и не смог заявить о себе на международном. Дело тут в психологии и своеобразном мироощущении спортсмена, который не раз уже чудил на огневом рубеже. Так, на «Ижевской винтовке» ему почудилось, что он не сделал один выстрел. Семён вернулся к мишени, сделал шестой лишний выстрел и получил дисквалификацию. В этот раз у него заклинило обойму, и вместо того чтобы её разрядить и стрелять по одному патрону, он просто поменял обойму и продолжил стрелять, как ни в чём не бывало. Судьи заметили эту ошибку и дисквалифицировали его уже после финиша, лишив бронзовой медали.

В биатлонном мире ляпы Семёна столь известны, что «синдром Сучилова» звучит уже как официальный диагноз. При этом спортсмен был реально «убит» после решения жюри и долго не мог понять, за что у него отняли медаль. Но даже тренер ханты-мансийской команды Сергей Алтухов признал, что подавать протест было бесполезно. Зато получивший бронзу в, казалось бы, второстепенной дуэли за четвёртое место с Евгением Гараничевым, Максим Цветков совершил джентльменский поступок и подарил свою медаль Сучилову.

Зато именинников можно прощать

Тот же Алтухов рассказал и о ещё одной курьёзной ситуации в спринте, когда сломанная обойма досталась Елисееву. На первый взгляд, Матвей всё сделал чётко: заранее предупредил о проблеме, поднял руку и потерял всего несколько секунд. Однако он при этом нарушил правило «зоны тишины», которая находится на стрельбище, сообщив о проблеме голосом. За это его, по правилам, следовало бы дисквалифицировать, но жюри решило простить спортсмена в его день рождения, а тренеры других команд решили не подавать протест, чтобы не портить имениннику праздник.

Шевнина — в декрет, Виролайнен — на экспорт?

Все сильнейшие российские биатлонистки, кроме Полины Шевниной и Дарьи Виролайнен, приняли участие в чемпионате России. Старшая дочь Анфисы Резцовой вернулась в биатлон после рождения второго ребёнка ещё год назад, но попадать в сборную пока не стремится. Поговаривают, что она работает над переходом в другую команду. С финским гражданством у неё не получилось, так как там весьма сложная процедура, требуются знание языка и проживание в стране в течение определённого времени. В Эстонии с этим может быть попроще, тем более Дарья тренировалась и выступала там во время карантина. Забавно, что фамилия Виролайнен с финского переводится как «эстонец», так что сам бог велел.

Про отсутствие Шевниной первым сделал намёк Дмитрий Губерниев, сказавший в эфире о приятных женских хлопотах. Несколько источников действительно подтверждают информацию, что Полина находится в интересном положении, из-за чего досрочно завершила сезон. Примечательно, что перед уходом в декрет она запомнилась выступлением на чемпионате Европы в Душники-Здруй, где вопреки спортивному принципу тренерский штаб команды во главе с Сергеем Коноваловым поставил её в смешанную эстафету, где она лишила команду шансов на первом этапе. Так может это был не тактический просчёт, а просто желание сделать Полине подарок перед уходом в декретный отпуск.