Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе величайшим тренером

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре, — сказала Рудковская.

Рудковская также отметила, что она хочет, чтобы её сын имел долгую карьеру в спорте.

Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет, — заключила она.

Ранее Яна Рудковская раскрыла неизвестные ранее подробности ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Также она выказалась о возвращении фигуристки к тренеру Этери Тутберидзе.