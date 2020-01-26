Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту.
Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер.
В общем зачёте Кубка мира на данный момент лидирует Репилов, набравший 653 очка, второе место занимает итальянец Доминик Фишналлер (595), третье — Павличенко (524).
Ранее российский спортсмен Роман Репилов занял второе место на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде. Золото завоевал Йоханнес Людвиг из Германии. Бронзовая медаль досталась австрийцу Давиду Гляйршеру, писал NEWS.ru.
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