https://static.news.ru/photo/72d347be-4050-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Роман Репилов Фото: Zhang Chenlin/Xinhua/Global Look Press

Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту.

Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона. Третье место занял австриец Райнхард Эггер.

В общем зачёте Кубка мира на данный момент лидирует Репилов, набравший 653 очка, второе место занимает итальянец Доминик Фишналлер (595), третье — Павличенко (524).

Ранее российский спортсмен Роман Репилов занял второе место на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде. Золото завоевал Йоханнес Людвиг из Германии. Бронзовая медаль досталась австрийцу Давиду Гляйршеру, писал NEWS.ru.