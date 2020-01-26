Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус встретился с членами комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), по итогам которой между организациями было заключено партнёрское соглашение.

Это будет не просто декларация, будет определенный путь для того, чтобы создать платформу для взаимодействия не только по выходу из случившейся в лёгкой атлетике ситуации, но и для развития отношений...