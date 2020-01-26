Российский спортсмен Роман Репилов занял второе место на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
Золото завоевал Йоханнес Людвиг (1.37,246) из Германии, россиянин проиграл победителю 0,017 секунды. Бронзовая медаль досталась австрийцу Давиду Гляйршеру (+0,022).
Россиянин Семён Павличенко занял пятое место, Максим Аравин — шестое, Александр Горбацевич — десятое, Степан Фёдоров — 24-е.
Репилов занимает первое место в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сборная России по санному спорту стала чемпионом юношеских Олимпийских игр в смешанной эстафете, писал NEWS.ru.
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