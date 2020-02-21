https://static.news.ru/photo/28f72b6e-54c9-11ea-ad30-fa163e074e61_660.jpg Артём Арефьев Фото: Денис Костюченко/РИА Новости

Российский конькобежец Артём Арефьев занял второе место на дистанции 500 м на юниорском чемпионате мира, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсмен уступи 0,003 секунды занявшему первое место японцу Курацубо Кацухиро (35,279).

Ещё один россиянин Степан Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м. Он уступил другому японскому спортсмену Хорикаве Цубасе 0,398 секунды. Победитель показал время 1 минута 49,486 секунды. Третье место занял Чон Чжэ Вон (1.50,089) из Южной Кореи.

Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.