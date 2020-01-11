Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Венгрии со счётом 25:26 в стартовом матче предварительного этапа чемпионата Европы. Игра прошла в шведском Мальмё.
В следующем матче российская команда 13 января сыграет со сборной Исландии. Также в одной группе с россиянами находится команда Дании.
Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.
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