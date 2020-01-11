https://static.news.ru/photo/42cf3ea2-3492-11ea-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kolektiff Images / EHF

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Венгрии со счётом 25:26 в стартовом матче предварительного этапа чемпионата Европы. Игра прошла в шведском Мальмё.

В следующем матче российская команда 13 января сыграет со сборной Исландии. Также в одной группе с россиянами находится команда Дании.

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.