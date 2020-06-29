Российские биатлонисты проведут тренировочные сборы в начале июля

https://static.news.ru/photo/4b15e324-ba1e-11ea-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/russianbiathlon

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что тренировочный сбор основного и резервного состава мужской национальной команды запланирован на 2 июля в Рыбинске Ярославской области.

Если второго числа начать сбор не получится, то команда его начнёт на день позже, — цитирует Драчёва ТАСС.

Отмечается, что все разрешения уже получены, на данный момент прорабатываются организационные моменты.

Основной состав женской сборной России по биатлону проведёт сбор в Ижевске, он стартует 5 июля и продлится 18 дней. Резервная команда будет готовиться в сезону в Чайковском (Пермский край) с 8 июля.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.