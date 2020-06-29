Российские биатлонисты проведут тренировочные сборы в начале июля

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что тренировочный сбор основного и резервного состава мужской национальной команды запланирован на 2 июля в Рыбинске Ярославской области.
Если второго числа начать сбор не получится, то команда его начнёт на день позже, — цитирует Драчёва ТАСС.
Отмечается, что все разрешения уже получены, на данный момент прорабатываются организационные моменты.
Основной состав женской сборной России по биатлону проведёт сбор в Ижевске, он стартует 5 июля и продлится 18 дней. Резервная команда будет готовиться в сезону в Чайковском (Пермский край) с 8 июля.
Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.