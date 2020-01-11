https://static.news.ru/photo/979614ba-3537-11ea-987b-fa163e074e61_660.jpg Кайса Мякяряйнен Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Мякяряйнен преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 58,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф (+30,2; 4), третье — её соотечественница Марте Рёйселанд (+35,0; 3).

Россиянка Лариса Куклина финишировала 29-й (+5.23,0; 10). Светлана Миронова заняла последнее, 30-е место (+5.25,6; 11).

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.