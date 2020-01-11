Мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В составе сборной Норвегии выступали Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды, зайдя на два штрафных круга и использовав восемь дополнительных патронов.
Второе место заняли французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе (+4,4; 2+6). Бронзу завоевала сборная Германии, в составе которой выступали Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль (+48,2; 2+14).
Сборная России заняла четвёртое место (+1.09,0; 0+9). В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России финишировала на седьмом месте, писал NEWS.ru.
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