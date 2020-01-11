https://static.news.ru/photo/5a7b29f0-3481-11ea-bceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе сборной Норвегии выступали Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды, зайдя на два штрафных круга и использовав восемь дополнительных патронов.

Второе место заняли французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе (+4,4; 2+6). Бронзу завоевала сборная Германии, в составе которой выступали Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль (+48,2; 2+14).

Сборная России заняла четвёртое место (+1.09,0; 0+9). В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России финишировала на седьмом месте, писал NEWS.ru.