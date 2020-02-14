Фото: Brett Holmes/Icon Sportswire/Global Look Press

Российская саночница Екатерина Катникова выиграла золотую медаль в спринте на чемпионате мира в Сочи.

Катникова с результатом 31,105 опередила свою соотечественницу Татьяну Иванову (31,113). Бронзовым призёром стала Элиза Каусе из Латвии (31,142).

Ранее саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов впервые выиграли золотую медаль чемпионата мира в спринте в двойке, писал NEWS.ru.

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