Российская саночница Екатерина Катникова выиграла золотую медаль в спринте на чемпионате мира в Сочи.
Катникова с результатом 31,105 опередила свою соотечественницу Татьяну Иванову (31,113). Бронзовым призёром стала Элиза Каусе из Латвии (31,142).
World Champion in BMW Sprint Ekaterina Katnikova , 2nd— FIL Luge (@FIL_Luge)
@LugeTanjaand 3rd Eliza Cauze #LugeWCh20 #LugeLove #Sochi #BMW #Viessmann pic.twitter.com/pyMrVbUyoN February 14, 2020
Ранее саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов впервые выиграли золотую медаль чемпионата мира в спринте в двойке, писал NEWS.ru.
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