РК «Фили» одолел «Сокол» и вышел в финал Федеральной регбийной лиги: фото

Третий матч Федеральной регбийной лиги завершился победой московского клуба «Фили». Команда обошла ступинский «Сокол» со счётом 47:9. Одержав три победы, РК «Фили» досрочно обеспечил себе выход в финал лиги.

В дивизионе «Центр» было заявлено шесть клубов, но команда «Буслы» из Минска снялась с соревнований из-за ситуации с коронавирусом.

В соответствии с календарём РК «Фили» осталось сыграть с владимирским клубом «Торпедо», который ещё не провёл ни одного матча в дивизионе. Он запланирован на конец ноября.

Как прошёл матч — в галерее NEWS.ru.

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