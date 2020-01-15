Рупольдинг встретил биатлонный караван идеальной погодой и ярким шоу на церемонии открытия пятого этапа Кубка мира, но российской команде покой только снится. С патронами, вроде, разобрались, но тренеры не могут прийти к единому мнению по поводу Евгении Павловой, а в московском офисе СБР зреет переворот. Президент и исполнительный директор столкнулись лбами. Кто из них прав, кто виноват решат 15 января на экстренном заседании правления.

«Разве снег бывает белым?»

14 января мужская и женская сборные провели полноценные тренировки на «Химгау-арене» в Рупольдинге, а вечером приняли участие в параде команд на торжественной церемонии открытия в центре города, за которой наблюдали около пяти тысяч болельщиков. Главный тренер Анатолий Хованцев весь день пребывал в приподнятом настроении. На тренировке он подбадривал флегматичного Эдуарда Латыпова: «Давай, великий снайпер, покажи класс!», а затем, комментируя журналистам погодные условия, сказал: «Когда я приехал сюда после этапов в Анси и Оберхофе, первая мысль была, а разве снег бывает белый».

Трасса действительно подготовлена здесь прилично, что отметил и знаменитый в недавнем прошлом норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, прибывший сюда в качестве медиа-эксперта. Стрельбище также устроено здесь по-другому. С трёх сторон оно укрыто сосновым лесом на холме, а потому процент точности здесь всегда значительно выше, чем в Оберхофе. Это значит, что решающим фактором в гонках должен стать лыжный ход, а сюрпризы сведутся к минимуму.

Подчуфарова рассчитывает выступить на чемпионате мира

Старший тренер мужской сборной Словении Урош Велепец работал в поте лица и на женской тренировке, где корректировал действия Юлии Джимы, которая осталась его подопечной со времён работы в сборной Украины. Команда соседнего государства уникальна тем, что здесь почти каждая спортсменка работает со своим личным тренером. По окончании тренировки я спросил Уроша, с которым мы знакомы уже много лет о россиянке Ольге Подчуфаровой, которая сейчас получает словенское гражданство.

Ольга фотографируется на словенский паспорт. После получения гражданства IBU должен будет одобрить её переход. Мы надеемся, что она выступит за нашу команду уже в этом сезоне. Подчуфарова уже набрала неплохую форму. Недавно она выиграла чемпионат Словении, — рассказал тренер.

Ольга Подчуфарова Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Позже он добавил, что если всё пойдёт по плану, то Подчуфарова примет участие в седьмом этапе Кубка IBU, где должна набрать необходимые для попадания на чемпионат мира квалификационные очки, но прежде необходимо, чтобы Международный союз биатлонистов одобрил её переход. В словенской сборной сейчас почти полностью отсутствует конкуренция. Перспективная 22-летняя биатлонистка Уршка Пое сорвала подготовку к сезону из-за травмы, а остальные спортсменки ещё не готовы к выступлению на таком уровне, поэтому перед Подчуфаровой зажигается зелёный свет.

Другим интересным вопросом остаётся возможное приглашение в Рупольдинг Евгении Павловой на эстафету. Решение это поддерживают большинство тренеров национальной команды, несмотря на то, что новосибирская спортсменка первоначально не отобралась даже на Кубок IBU. Анатолий Хованцев считает, что можно было дать ей выступить в спринте в Осрблье, а затем сравнить её результат там с выступлением других спортсменок на Кубке мира и на основе этого сформировать эстафетный состав. Виталий Норицын предпочёл бы дать Павловой отдохнуть и привезти в Рупольдинг заранее. По идее разрулить ситуацию должен был президент СБР Владимир Драчёв, чей приезд в Рупольдинг был запланирован на 15 января, но сейчас его беспокоят более серьёзные проблемы и визит в Германию придётся перенести.

Понедельник день тяжёлый

О скандале в офисе СБР стало известно в расположении команды уже в понедельник, 13 января. Противоборствующими сторонами оказались президент федерации Владимир Драчёв и исполнительный директор Сергей Голиков, отвечающий за финансовые вопросы. Драчёв обвинил оппонента в желании внести раскол в организации и пожелал отстранить его и его заместителя от должности. Голиков в свою очередь лишил президента права подписи финансовых документов и пообещал на правлении представить факты нарушений Драчёвым финансовой дисциплины.

Вот сейчас говорят, Драчев пытается выгнать финансового директора Сергея Голикова, его помощника. А это грамотнейший парень, математик, финансист, я его давно знаю, — прокомментировал знакомый с ситуацией экс-президент СБР Александр Тихонов в интервью «Спутнику».

В большинстве случаев подобными действиями исполнительный директор подписал бы себе приговор и немедленно покинул бы организацию, но на чью сторону встанет правление, где Драчёв уже давно перестал быть самой влиятельной фигурой, вопрос на миллион. По данным NEWS.ru, есть немалая вероятность, что президент может получить вотум недоверия, который в лучшем случае обернётся очередным болезненным щелчком по носу, а в худшем дело может дойти до созыва внеочередной отчётно-выборной конференции уже весной.

При этом, как стало известно NEWS.ru, если президент действительно допустил серьёзные нарушения, его могут и отстранить от исполнения обязанностей, которые перейдут к первому заму Алексею Нуждову. Но даже если стороны сумеют прийти к компромиссу и избежать войны, своё злотворное влияние на команду офисные пауки в банке уже оказали.