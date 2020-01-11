Этап в Оберхофе стал вторым подряд безмедальным стартом для сборной России по биатлону. Что касается побед, то их не было уже больше календарного года. Очередным историческим антирекордом стали последнее и предпоследнее места россиянок в воскресном масс-старте при ужасающей стрельбе. Руководство федерации видит причины неудач в некачественных патронах и обещает решить проблему к следующему году, полностью перейдя на российские боеприпасы.

Ищи причины и обещай

Если вам становится тоскливо от результатов сборной России, почитайте на досуге интервью президента СБР Владимира Драчёва. Перед стартом этапа в Оберхофе он обещал возвращение сборной России на прежний уровень. Впрочем, за полтора года руководства он уже столько наобещал, что всего и не вспомнишь. В этом сезоне у шефа свой неповторимый стиль, который держится на двух принципах: ищи причины и обещай. Так первое провальное выступление в Анси объяснили не закономерным спадом формы после форсированного начала сезона, а плохой подготовкой лыж.

Драчёв отреагировал оперативно и тут же обещал приобрести для команды современную штайншлифт-машину и увеличить штат сервисёров, что позволит оперативно наносить на скользящую поверхность лыж нужные структуры и нивелировать техническое отставание от соперников.

Буквально сегодня мы получили подтверждение от партнера СБР о покупке штайншлифт-машины. Партнер готов оплатить машину хоть завтра, мы уже отработали несколько вариантов. До Нового года приобрести вряд ли успеем, но в январе она у нас появится, — сказал Драчёв в интервью РИА «Новости» .

После Нового года лидеры мужской команды немножко ожили, потоптались на цветочной церемонии в мужском спринте, после чего о проблемах с лыжами на время забыли, но в Оберхофе подстерегла другая беда — ветер. У женской команды совершенно разладилась стрельба. В спринте ни одна спортсменка не отстреляла на ноль, в эстафете россиянки взяли неприличное число дополнительных патронов, а масс-старт и вовсе обернулся кошмарными последними местами при уйме промахов.

Новую причину неудач — проблемы с патронами назвал тренер по стрельбе женской сборной Леонид Гурьев. Якобы новая партия патронов Lapua, которые использует наша команда для стрельбы в ветер не очень подходит. Та же Кайса Мякяряйнен стреляет патронами того же производителя, но при этом он является её личным спонсором и, наверняка, обеспечивает лучшие партии. Возникает в этой ситуации только один вопрос. Почему руководство СБР в межсезонье не решило вопрос с кадровым дефицитом сервисёров и приобретением шлифт-машины и почему нельзя было тщательно протестировать все партии патронов заранее и избежать ситуации, когда пришлось выбирать лучшие патроны среди худших. Драчёв снова обещает решить и эту проблему.

Владимир Драчёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер — скорость пули чуть меньше, и за счет того, что у нее «хвост» идет не такой большой, ее не так сносит, — приводит слова президента СБР ТАСС .

В декабре федерация заключила спонсорский контракт на 5 млн рублей с производителем патронов «Олимп», по которому их будет поставлено 300 тысяч в расположение национальной команды. Однако отечественные патроны успешно взаимодействуют только с ижевским оружием БИ-7, а большинство членов национальной команды используют немецкие винтовки Anschutz. Нынешние проблемы с оружием СБР пытается аккуратно повесить на главного тренера сборной Анатолия Хованцева, который, судя по всему, дорабатывает в команде последние месяцы. Это логично и очень удобно вешать все промашки уходящему вслед.

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...»

В последние годы российский биатлон уже перестал разочаровывать. У нас уже был и целый олимпийский цикл без золота и безмедальный чемпионат мира, но рекордов, которые наши биатлонисты ещё не побили всё ещё в избытке. 20-тысячный стадион в Оберхофе ждал несколько минут окончания масс-старта, когда Светлана Миронова и Лариса Куклина доберутся до финиша и поборются за предпоследнее место.

В последний раз российская сборная побеждала именно в Оберхофе, но в прошлом году. Календарный год без побед — это тоже своего рода уникальное достижение в истории российского биатлона. Более впечатляющим мог бы стать только первый сезон без выигранных гонок и половину пути к этому «рекорду» наша команда уже преодолела. Пока провалы можно списать не только на технические трудности, но и на планомерную подготовку к чемпионату мира, однако до его старта остаётся всего месяц.

Ряд проблем можно было бы решить с помощью финансирования, но ситуация со спонсорами у СБР совсем плачевна. Букмекер «Пари-Матч» ушел к бобслеистам, где можно демонстрировать свою рекламу на международных стартах в отличие от биатлона. Члены правления готовы уже пойти по миру с протянутой рукой. Так один из состоятельных болельщиков рассказал, что к нему с предложением обращался лично президент СБР, а вице-президент Сергей Чепиков пошёл ещё дальше и с протянутой рукой вышел ко всем болельщикам в телеэфире.

Может быть, кто-то из телезрителей может оказать спонсорскую поддержку, у нас свободные места на комбинезонах есть. Но все равно мы сделаем все, чтобы подготовка команды не срывалась, сделаем все, чтобы команда выступала на высоком профессиональном уровне, — заявил чиновник и депутат Государственной думы в эфире «Матч ТВ».

JOHANNA LUNDBERG via imago-images.de/Global Look Press

По закону или по понятиям?

Но больше всего беспокоит даже не наличие организационных, технических и финансовых проблем. Все их можно решить, если знать как. Но руководство не знает и поэтому готово бросаться то в жар, то в холод. Не от хорошей жизни в разгар сезона привлекли к работе мэтра тренерского цеха и опытного организатора с неоднозначной репутацией Валерия Польховского. По сути это прямое покушение на живое место Анатолия Хованцева, который стремительно теряет в весе. К примеру, старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров в интервью NEWS.ru дипломатично, но жёстко дал понять, что мнение главного для него не является истиной в последней инстанции.

Анатолий Николаевич — самостоятельная единица с большими полномочиями. Он вправе написать это письмо, но я сторонник того, чтобы все действия спортсменов происходили по официальному распорядку, который утверждён. Это правильнее и честнее, — ответил Белозёров на вопрос о поддержки Дмитрия Малышко.

Ранее на правлении замолвить слово за олимпийского чемпиона пытался и Владимир Драчёв, но коллеги ясно дали понять, что придерживаться критериев отбора — это принципиальная позиция СБР. Однако все принципы могут рухнуть в тартарары, если сделать одно громкое исключение из правил. В Рупольдинге планируется поставить в эстафету, а возможно, и в спринт Евгению Павлову, спортсменку, которая даже на Кубок IBU попала как «лаки лузер» и провела там всего один успешный этап. Что это как не метания тренерского штаба? А как же защищённая их же решением Кристина Резцова, попавшая в тридцатку в Оберхофе Анастасия Поршнева и выполнившая условия отбора на все январские этапы Ирина Старых? Кому-то из них тогда придётся покинуть команду.