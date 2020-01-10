https://static.news.ru/photo/e65e56f6-33b7-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Eberhard Thonfeld/www.imago-images.de/Global Look Press

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Француз преодолел дистанцию 10 км без промахов на двух огневых рубежах за 25 минут 27,2 секунды.

Второе время показал француз Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах), на третьем месте — немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на четвёртом месте (+41,1; 0). Вслед за ним расположился Александр Логинов (+47,8; 1).

Остальные россияне показали следующие результаты: Евгений Гараничев — 28-е место (+2.03,9; 2), Эдуард Латыпов — 38-е (+2.25,6; 2), Никита Поршнев — 51-е (+2.45,5; 4), дебютант Кубка мира Карим Халили — 61-е (+3.10,4; 3)

Ранее из-за сильного дождя в Оберхофе Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение изменить трассу мужского спринта. Вместо привычных трёх кругов по 3,3 км спортсмены пробегут четыре круга по 2,5 км, cообщал NEWS.ru.